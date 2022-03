Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) ließ sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,172 USD, nach 0,103 USD im Vorjahresvergleich.

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 654,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,698 USD beziffert, während im Vorjahr 0,268 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 4,04 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,06 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,31 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at