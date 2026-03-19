Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP (spons ADRs) hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,09 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahr 2,45 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,82 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,01 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,32 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at