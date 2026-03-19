Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
19.03.2026 06:31:28

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,92 BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,04 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP 11,28 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,84 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,37 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP ein Gewinn pro Aktie von 13,62 BRL in den Büchern gestanden.

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 38,09 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 36,15 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
