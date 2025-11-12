Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,16 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,94 BRL je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Companhia de Saneamento Basico do Estado De Sao Paulo - SABESP mit einem Umsatz von insgesamt 9,42 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,00 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 37,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at