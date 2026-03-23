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23.03.2026 06:31:29
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG präsentierte Quartalsergebnisse
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG hat am 20.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 BRL gegenüber 0,350 BRL im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,50 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG einen Umsatz von 11,18 Milliarden BRL eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,71 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 2,49 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 42,75 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG 39,82 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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