Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,17 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at