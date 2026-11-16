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16.11.2026 06:31:29
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,62 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 5,12 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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