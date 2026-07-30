30.07.2026 06:31:29

Companhia Energetica do Ceara-COELCE A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Companhia Energetica do Ceara-COELCE A veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Companhia Energetica do Ceara-COELCE A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,36 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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