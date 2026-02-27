Companhia Energetica do Ceara-COELCE A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Companhia Energetica do Ceara-COELCE A hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 BRL, nach 0,940 BRL im Vorjahresvergleich.

Companhia Energetica do Ceara-COELCE A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,29 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,65 BRL gegenüber 2,17 BRL im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 9,17 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,44 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at