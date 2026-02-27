27.02.2026 06:31:29

Companhia Energetica do Ceara-COELCE B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Companhia Energetica do Ceara-COELCE B lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,50 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,61 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Companhia Energetica do Ceara-COELCE B einen Umsatz von 2,29 Milliarden BRL eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,090 BRL beziffert, während im Vorjahr 0,120 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,65 Prozent auf 9,17 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,44 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

