Companhia Energetica do Ceara-COELCE B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Companhia Energetica do Ceara-COELCE B hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Energetica do Ceara-COELCE B 0,020 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent auf 2,36 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at