Companhia Energetica do Ceara-COELCE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Companhia Energetica do Ceara-COELCE hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Companhia Energetica do Ceara-COELCE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,61 Milliarden BRL im Vergleich zu 2,29 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,82 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,69 BRL erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,44 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,17 Milliarden BRL ausgewiesen.
