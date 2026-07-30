Companhia Energetica do Ceara-COELCE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Energetica do Ceara-COELCE hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 BRL, nach 0,660 BRL im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,36 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 2,27 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at