Companhia Paranaense de Energia - COPE B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Companhia Paranaense de Energia - COPE B ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Companhia Paranaense de Energia - COPE B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,23 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Companhia Paranaense de Energia - COPE B mit 0,230 BRL je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 7,07 Milliarden BRL gegenüber 5,89 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at