Companhia Paranaense de Energia - COPEL A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Paranaense de Energia - COPEL A präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,23 BRL. Im Vorjahresquartal hatte Companhia Paranaense de Energia - COPEL A ebenfalls ein EPS von 0,230 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,07 Milliarden BRL – ein Plus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Paranaense de Energia - COPEL A 5,89 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at