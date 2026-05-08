Companhia Paranaense de Energia - COPEL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Companhia Paranaense de Energia - COPEL präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,07 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 5,89 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at