Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Companhia Paranaense de Energia - COPEL (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at