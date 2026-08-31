Compania Agropecuaria Copeval: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Compania Agropecuaria Copeval stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -14,50 CLP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Compania Agropecuaria Copeval ein EPS von -44,600 CLP in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,04 Prozent auf 88,97 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,70 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at