Compania Agropecuaria Copeval veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Compania Agropecuaria Copeval hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,03 CLP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Compania Agropecuaria Copeval noch ein Gewinn pro Aktie von 12,90 CLP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Compania Agropecuaria Copeval im vergangenen Quartal 126,43 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Compania Agropecuaria Copeval 111,93 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at