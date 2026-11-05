Compania Cervecerias Unidas SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compania Cervecerias Unidas SA hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,04 CLP gegenüber 41,94 CLP im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 760,39 Milliarden CLP, während im Vorjahreszeitraum 658,63 Milliarden CLP ausgewiesen worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 43,95 CLP je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 724,87 Milliarden CLP erwartet.

Redaktion finanzen.at