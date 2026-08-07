Compania Cervecerias Unidas SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Compania Cervecerias Unidas SA hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 56,05 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Compania Cervecerias Unidas SA -30,360 CLP je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 607,80 Milliarden CLP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 579,91 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at