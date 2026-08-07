Compania Cervecerias Unidas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Compania Cervecerias Unidas hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Compania Cervecerias Unidas ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 674,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 612,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at