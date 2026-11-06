Compania Cervecerias Unidas: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Compania Cervecerias Unidas hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Compania Cervecerias Unidas mit 0,090 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 814,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 686,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 87,89 CLP sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 724,87 Milliarden CLP gelegen.

Redaktion finanzen.at