Compania De Transporte De Energia Electrica En Alta Tension Transener gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Compania De Transporte De Energia Electrica En Alta Tension Transener hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 161,54 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 91,73 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 195,09 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,56 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 120,00 ARS ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 132,69 Milliarden ARS erwartet.

Redaktion finanzen.at