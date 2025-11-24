Compania Industrial el Volcan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Compania Industrial el Volcan ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Compania Industrial el Volcan die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 51,61 CLP gegenüber 70,19 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,51 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,96 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at