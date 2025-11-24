|
24.11.2025 06:31:29
Compania Industrial el Volcan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Compania Industrial el Volcan ließ sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Compania Industrial el Volcan die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 51,61 CLP gegenüber 70,19 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,51 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,96 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!