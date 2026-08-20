Compania Minera San Ignacio de Morococha stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Compania Minera San Ignacio de Morococha hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 PEN je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Compania Minera San Ignacio de Morococha ebenfalls 0,410 PEN je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at