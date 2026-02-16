|
16.02.2026
Compania Minera Santa Luisa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Compania Minera Santa Luisa hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,23 PEN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,91 PEN je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,1 Millionen PEN – ein Plus von 58,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Compania Minera Santa Luisa 121,8 Millionen PEN erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 41,67 PEN ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 46,05 PEN erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 503,95 Millionen PEN gegenüber 467,52 Millionen PEN im Vorjahr ausgewiesen.
