Compania Sud Americana de Vapores hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,32 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Compania Sud Americana de Vapores 0,860 CLP je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at