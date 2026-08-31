Compania Sud Americana de Vapores informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Compania Sud Americana de Vapores präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,90 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Compania Sud Americana de Vapores ein Ergebnis je Aktie von -0,380 CLP vermeldet.

Redaktion finanzen.at