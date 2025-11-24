Compania Sud Americana de Vapores zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Compania Sud Americana de Vapores hat sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 CLP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 CLP je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at