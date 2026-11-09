Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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09.11.2026 23:29:24
Companies risk fines of 6% global turnover for unfair digital trade practices: EU draft law
It’s Europe’s latest push to get Big Tech to do more to police content on their platformsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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