CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
06.08.2026 22:05:01
Company Insider Dumps Nearly 4,000 Shares of Used Car Seller
Taira Thomas, President, Special Projects at Carvana Co. (NYSE:CVNA), disposed of 3,948 shares of Class A Common Stock on Aug. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($62.36).Carvana Co. is a leading digital automotive retailer with a market capitalization of $74.6 billion and TTM revenues of $25.1 billion, positioning it as a significant player in the auto dealership sector. The company's vertically integrated business model—encompassing vehicle sourcing, reconditioning, financing, and proprietary logistics—creates operational efficiency and customer control across the entire transaction lifecycle. Carvana's competitive advantage stems from its technology-enabled platform, distinctive delivery capabilities, and end-to-end service integration, which differentiate it from traditional dealership models.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.