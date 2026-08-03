SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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03.08.2026 15:10:01
Company Insider Sells $560,000 of Financial Stock in Tax-Driven Transaction, According to Latest SEC Filing
Chief Financial Officer Russell E. Hutchinson reported the sale of 12,614 shares of Ally Financial Inc. (NYSE:ALLY) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($44.43); post-transaction value based on July 21, 2026, market close ($44.43).Ally Financial has a market capitalization of $13.7 billion and generated $15.8 billion in TTM revenue and $1.5 billion in net income, demonstrating strong profitability in the financial services sector. The company's digital-first strategy differentiates it within traditional banking by prioritizing technology-enabled customer experiences and operational scalability. With 10,300 employees and a diversified revenue base spanning automotive finance, consumer banking, and corporate services, Ally maintains a competitive position in credit services and financial intermediation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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