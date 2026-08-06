Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
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06.08.2026 14:50:01
Company Insider Sells $6.8 Million Worth of PACCAR Stock
Chief Executive Officer R. Preston Feight sold 50,975 shares of PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR) on July 31, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($133.07); post-transaction value based on July 31, 2026, market close ($132.68).PACCAR Inc. is a global leader in commercial truck manufacturing, with a market capitalization of $69.8 billion and TTM revenue of $27.3 billion, demonstrating substantial scale in the industrial machinery sector. The company maintains a competitive advantage through its integrated business model spanning vehicle manufacturing, parts distribution, and financial services, while leveraging a geographically diversified operational footprint across multiple continents. With 25,900 employees and a demonstrated one-year stock appreciation of 34.35%, PACCAR has established itself as a dominant player in the commercial vehicle industry with strong operational execution and market positioning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Paccar Inc.
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04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.07.26
|Ausblick: Paccar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Paccar Inc.
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