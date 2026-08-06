Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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06.08.2026 14:50:01

Company Insider Sells $6.8 Million Worth of PACCAR Stock

Chief Executive Officer R. Preston Feight sold 50,975 shares of PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR) on July 31, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($133.07); post-transaction value based on July 31, 2026, market close ($132.68).PACCAR Inc. is a global leader in commercial truck manufacturing, with a market capitalization of $69.8 billion and TTM revenue of $27.3 billion, demonstrating substantial scale in the industrial machinery sector. The company maintains a competitive advantage through its integrated business model spanning vehicle manufacturing, parts distribution, and financial services, while leveraging a geographically diversified operational footprint across multiple continents. With 25,900 employees and a demonstrated one-year stock appreciation of 34.35%, PACCAR has established itself as a dominant player in the commercial vehicle industry with strong operational execution and market positioning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
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