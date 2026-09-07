Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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07.09.2026 19:15:01
Company Insider Waves Goodbye to 9,500 Shares of Iconic Stock
Angela A. Stephens, Senior VP & Controller at Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP), sold 9,500 shares of common stock at $32.70 per share on Sept. 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($32.70); post-transaction value based on Sept. 3, 2026, market close ($32.88).Keurig Dr Pepper is a major global beverage manufacturer with a market capitalization of $44.6 billion, approximately 30,600 employees, and $20.1 billion in TTM revenue. The company maintains a competitive advantage through its proprietary single-serve brewing technology, diversified product portfolio spanning coffee and non-carbonated beverages, and established distribution infrastructure across North America and Latin America. KDP's strategic positioning in the consumer defensive sector reflects its focus on essential, frequently consumed beverage products with demonstrated pricing power and customer loyalty.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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