Company Marging Purpose: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Company Marging Purpose hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,7 Millionen ILS – ein Plus von 63,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Company Marging Purpose 26,7 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

