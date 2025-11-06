COMPANY TALK/Commerzbank sieht Zinsüberschuss 2026 bei 8,4 Mrd EUR

Die Commerzbank erwartet für das kommende Jahr einen weiteren Anstieg des Nettozinsüberschusses. Wie Finanzvorstand Carsten Schmitt in einer Telefonkonferenz sagte, rechnet die Bank 2026 mit einem Nettozinsüberschuss von rund 8,4 Milliarden Euro. Für dieses Jahr hat die Commerzbank den Ausblick für den Zinsüberschuss auf 8,2 Milliarden von 8,0 Milliarden erhöht. Für das vierte Quartal werden 2 Milliarden erwartet. Er gehe davon aus, den Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss im zweiten Quartal durchschritten zu haben, sagte Schmitt.

