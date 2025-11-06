Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 11:31:40

COMPANY TALK/Commerzbank sieht Zinsüberschuss 2026 bei 8,4 Mrd EUR

Die Commerzbank erwartet für das kommende Jahr einen weiteren Anstieg des Nettozinsüberschusses. Wie Finanzvorstand Carsten Schmitt in einer Telefonkonferenz sagte, rechnet die Bank 2026 mit einem Nettozinsüberschuss von rund 8,4 Milliarden Euro. Für dieses Jahr hat die Commerzbank den Ausblick für den Zinsüberschuss auf 8,2 Milliarden von 8,0 Milliarden erhöht. Für das vierte Quartal werden 2 Milliarden erwartet. Er gehe davon aus, den Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss im zweiten Quartal durchschritten zu haben, sagte Schmitt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 05:32 ET (10:32 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten