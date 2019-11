COMPANY TALK/Daimler strebt über 10 Mrd Euro Netto-Liquidität an

Daimler will den freien Cashflow erhöhen und strebt eine stabile Netto-Liquidität von mehr als 10 Milliarden Euro an. In allen Bereichen des Konzerns sollen dazu Ausgaben und Investitionen "priorisiert" werden, kündigte der DAX-Konzern auf der Investorenkonferenz in London an. Im dritten Quartal hatte Daimler die Liquidität auf 9,6 Milliarden Euro nach lediglich 6,6 Milliarden im zweiten Quartal erhöht. Vor einigen Jahren lag der Wert noch bei 21 Milliarden Euro.

Analysten hatten angesichts des scharfen Rückgangs zur Jahresmitte Bedenken, ob Daimler die Dividende für 2019 aufrecht erhalten kann. Ende Oktober hatte der Konzern bereits in Aussicht gestellt, dass die Nettoliquidität bis Ende 2019 wieder einen zweistelligen Milliardenbetrag erreichen soll.

