Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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20.10.2026 11:59:08
Comparative Study: Airbnb And Industry Competitors In Hotels, Restaurants & Leisure Industry
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Nachrichten zu Airbnb
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16.10.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbnb-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.