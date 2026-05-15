Compare-IT Nordic Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Compare-IT Nordic Registered stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Compare-IT Nordic Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,5 Millionen SEK im Vergleich zu 2,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at