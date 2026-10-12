Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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12.10.2026 11:59:03
Comparing Adobe With Industry Competitors In Software Industry
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.10.26
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30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
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30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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23.09.26
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Analysen zu Adobe Inc.
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|Adobe Inc.
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