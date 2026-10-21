Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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21.10.2026 11:58:35
Comparing Airbnb With Industry Competitors In Hotels, Restaurants & Leisure Industry
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Nachrichten zu Airbnb
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22.10.26
|Airbnb: Plattform verschärft Hausregeln für Vermieter, Gäste müssen kein Geschirr mehr spülen (Spiegel Online)
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22.10.26
|Airbnb-Vermieter dürfen kein Geschirrspülen mehr einfordern (dpa-AFX)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Airbnb öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.10.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airbnb-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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09.10.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.10.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.