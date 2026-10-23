Compartamos SAB de CV (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Compartamos SAB de CV (spons ADRs) lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 892,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 772,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at