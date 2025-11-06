Compass A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Compass A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 1,85 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,015 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,82 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at