Compass A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Compass A lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Compass A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at