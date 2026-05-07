Compass A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Compass A hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach -0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 99,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,70 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at