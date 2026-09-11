Compass Group Aktie
WKN DE: A2DR6K / ISIN: GB00BD6K4575
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11.09.2026 11:54:32
Compass CEO Warns Housing Market Is Splitting Apart as 42% of Homes See Price Cuts, Highest in Nearly a Decade: 'There's Not One Market'
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