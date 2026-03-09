|
09.03.2026 06:31:29
Compass Digital Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Compass Digital Acquisition A hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Compass Digital Acquisition A ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,490 USD. Im Vorjahr waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.
