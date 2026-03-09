Compass Digital Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Compass Digital Acquisition A hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Compass Digital Acquisition A ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,490 USD. Im Vorjahr waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at