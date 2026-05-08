Compass Diversified gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Compass Diversified hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,590 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Compass Diversified 426,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 453,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at