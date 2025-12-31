Compass Diversified gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Compass Diversified hat am 29.12.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 478,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at